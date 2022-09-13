Как прошла встреча Токаева с Папой Римским Франциском в Акорде (фото)

Встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана провел встречу с Папой Римским Франциском. Приветствуя Главу католической церкви, Касым-Жомарт Токаев выразил ему благодарность за приезд в Казахстан, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи Понтифика во дворце президента. После того как начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский совершили обход Почетного караула. Затем в Восточном зале состоялись двусторонние переговоры.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском. Фото: akorda.kz

Приветствуя Главу католической церкви, Касым-Жомарт Токаев выразил ему благодарность за приезд в Казахстан.

"Ваш первый апостольский визит в Казахстан и, в целом, регион Центральной Азии наполняет сердца моих соотечественников, вне зависимости от их вероисповедания, огромной радостью и добрыми пожеланиями. Расцениваю Ваш визит как яркий пример образцового духовного лидерства во имя интересов благоденствия и справедливости. Весьма символично, что историческое паломничество святого Иоанна Павла II в Казахстан прошло в сентябре 2001 года на фоне глубокого шока, объявшего мир после терактов 11 сентября в США", – подчеркнул глава государства.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском. Фото: akorda.kz

Президент акцентировал внимание на том, что приезд Папы Римского проходит на фоне серьезного напряжения на международной арене, негативных тенденций в геополитической ситуации в мире.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что пребывание Главы католической церкви в Казахстане и его участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий является очень важным событием. По мнению президента, именно от Папы Римского могут исходить импульсы, призывающие к миру и взаимопониманию.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском. Фото: akorda.kz

В ходе встречи, прошедшей в духе взаимоуважения и доверия, глава нашего государства и Папа Римский обсудили актуальные вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога, перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также обменялись мнениями по насущным вызовам современности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1987589-kak-proshla-vstrecha-tokaeva-s-papoy-rimskim-frantsiskom-v-akorde-foto/