Токаев провел совещание с акимами областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено решению задач, озвученных в послании.

Президент поручил правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны.

Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев с акимами. Фото: akorda.kz

Глава государства также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки.

Президент отметил необходимость усилить обратную связь с населением.

Глава государства напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1985798-tokaev-provel-soveschanie-s-akimami-oblastey-nur-sultana-almaty-i-shymkenta/