Токаев провел совещание с акимами областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента
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Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено решению задач, озвученных в послании.
Президент поручил правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны.
Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса.
Глава государства также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки.
Президент отметил необходимость усилить обратную связь с населением.
Глава государства напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1985798-tokaev-provel-soveschanie-s-akimami-oblastey-nur-sultana-almaty-i-shymkenta/