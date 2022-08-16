Токаев встретился с главой нацхолдинга "Байтерек"

Касым-Жомарт Токаев и Канат Шарлапаев. Фото: Акорда

Глава государства принял председателя Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Каната Шарлапаева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности холдинга за первое полугодие текущего года, в том числе о проводимой работе по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем.

Согласно представленным президенту данным, объем финансирования крупного бизнеса составил 143 млрд тенге, МСБ – 510 млрд тенге, АПК – 241,3 млрд тенге. При поддержке холдинга частными застройщиками введено жилья площадью 759 тысяч кв. метров, через выкуп облигаций местных исполнительных органов построено и введено жилья площадью 56 тысяч кв. метров. При этом 39 тысяч семей, в том числе 7,2 тысяч очередников, приобрели жилье за счет льготной ипотеки.

В рамках исполнения поручений главы государства холдингом начат прием заявок на участие в программе льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средств АО «Жасыл-Даму», внедрен механизм субсидирования арендной платы частного жилищного фонда.

Кроме того, по информации Каната Шарлапаева, в 2022 году за счет инструментов поддержки холдинга будет обеспечен ввод 2 млн кв. метров жилья или 29,6 тысяч квартир. В целом, эти меры позволят улучшить жилищные условия для 250 тысяч человек.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал председателю холдинга ряд поручений, направленных на улучшение условий для развития бизнеса и совершенствование социальной жилищной политики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1983453-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-natsholdinga-bayterek/