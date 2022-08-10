Абаев доложил Токаеву о подготовке казахстанских спортсменов к Олимпиаде в Париже

Касым-Жомарт Токаев и Даурен Абаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева. В ходе встречи Абаев доложил президенту о проводимой работе по всему спектру курируемых вопросов, сообщается на официальном сайте Акорды.

Министр рассказал о мерах по повышению доходов некоторых категорий граждан. По его словам, в текущем году выросла заработная плата работников отдельных организаций культуры, искусства и спорта. Министерство продолжит работу по исполнению соответствующего поручения главы государства.

Даурен Абаев отчитался о ситуации в книгоиздательской отрасли. Основные усилия сегодня направлены на обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной продукции, в том числе детской литературы, а также на поддержку казахстанских писателей. Наряду с этим президент был проинформирован о модернизации и цифровизации архивных хранилищ.

Отдельное внимание было уделено подготовке казахстанских спортсменов к крупным международным стартам, включая Олимпийские игры 2024 года.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд задач по популяризации массового и детского спорта и продвижению отечественной культуры.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития туристской инфраструктуры и создания необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов и запуска совместных проектов в сфере туризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1982585-abaev-dolozhil-tokaevu-o-podgotovke-kazahstanskih-sportsmenov-k-olimpiade-v-parizhe/