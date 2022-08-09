Смаилов доложил Токаеву о мерах по сдерживанию цен на социально значимые товары

Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра об итогах социально-экономического развития страны за январь-июль 2022 года, сообщается на официальном сайте Акорды.

По словам Алихана Смаилова, за отчетный период рост ВВП составил 3,2%. Производство товаров увеличилось на 3,3%, объем услуг вырос на 2,4%. Наибольший рост показали такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь.

Премьер-министр проинформировал президента о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Правительство продолжает исполнение плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы.

Глава правительства доложил о работе по снижению уровня инфляции, демонополизации экономики, развитию транзитно-транспортного потенциала. Алихан Смаилов также рассказал о реализации пула инвестиционных проектов на 22,2 трлн тенге.

Кроме того, премьер-министр представил главе государства прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2025 годы.

Президент отметил необходимость продолжения структурных преобразований и демонополизации экономики, усиления поддержки предпринимательства, а также важность обеспечения повышения доходов населения.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил свой краткосрочный отпуск. В отпуск глава государства вышел в прошлый вторник, 2 августа. Где именно он отдыхал, не уточняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1982430-smailov-dolozhil-tokaevu-o-merah-po-sderzhivaniyu-tsen-na-sotsialno-znachimye-tovary/