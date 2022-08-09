Токаев вернулся из отпуска

Касым-Жомарт Токаев на отдыхе в ВКО. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил свой краткосрочный отпуск. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства "Борт №1".

По данным пресс-службы, сегодня президент встретится с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым.

Напомним, в отпуск глава государства вышел в прошлый вторник, 2 августа. Где именно он отдыхал, не уточняется.

Отметим, что в прошлом году Токаев провел свой 4-дневный отпуск на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Его пресс-секретарь делился фотографиями с отдыха главы государства.

В 2019 году президент также брал отпуск на 4 дня. Сообщалось, что отдыхал он на территории страны, но где именно – не уточнялось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1982319-tokaev-zavershil-svoy-otpusk/