Токаев поздравил шахматистку Бибисару Асаубаеву с новым достижением

Бибисара Асаубаева. Фото: instagram.com/bibisaraches

Касым-Жомарт Токаев отреагировал на новое достижение казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой, которую накануне признали лучшей в Азии, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт N1".

"Бибисара Асаубаева добилась выдающегося успеха. ФИДЕ признала молодую талантливую казахстанку лучшей шахматисткой Азии.

На это событие отреагировал и Президент Касым-Жомарт Токаев, поддерживающий шахматистов Казахстана. Он поздравил Бибисару и пожелал ей новых спортивных свершений", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, накануне самую молодую чемпионку мира по шахматам, 18-летняя казахстанскую спортсменку Бибасару Асаубаеву признали лучшей шахматисткой Азии 2021 года.

В прошлом году казахстанка стала самой молодой чемпионкой мира по блицу в истории шахмат. Выиграла серебро чемпионата мира по рапиду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1982063-tokaev-pozdravil-shahmatistku-bibisaru-asaubaevu-s-novym-dostizheniem/