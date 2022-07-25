Токаев совершил малый хадж в Мекке
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Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев совершил умру в городе Мекке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".
"24 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке", – говорится в сообщении.
Отмечается, что президент был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана.
Напомним, что 23 июля Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Джидду по приглашению Хранителя двух святынь – короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда.
Глава государства принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии, а позже наградил короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Қыран".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1979966-tokaev-sovershil-malyy-hadzh-v-mekke/