Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Қыран", об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

За большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией президент Касым-Жомарт Токаев наградил Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран".

В рамках программы официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Джидду состоялась торжественная церемония передачи ордена саудовской стороне.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Джидду по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда. В рамках визита глава государства провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, а также принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1979951-tokaev-nagradil-korolya-saudovskoy-aravii-ordenom-altyn-qyran/