Токаев провел заседание Совета Безопасности

Глава государства провел заседание Совета Безопасности. Фото: Акорда

Сегодня под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности, сообщается на официальном сайте Акорды.

Председатель Совета Безопасности заслушал доклады первых руководителей государственных органов о ходе реализации Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

По итогам заседания главой государства дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по совершенствованию военной организации государства.

Напомним, на днях президент отмечал, что растущая геополитическая напряженность, беспрецедентное санкционное противостояние, распространение гибридных конфликтов порождают принципиально новые вызовы национальной безопасности.

В мае он подписал указ о реформировании КНБ, направленный на кардинальную трансформацию его деятельности и повышение качества управления системой национальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1978682-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti/