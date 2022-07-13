Токаев – сотрудникам КНБ: Необходимо устранять проблемы еще на стадии их формирования

Токаев на торжественном собрании по случаю 30-летия КНБ. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном собрании по случаю 30-летия Комитета национальной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Выступая на торжественном собрании по случаю 30-летия Комитета национальной безопасности, Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов, офицеров и сотрудников органов КНБ и отметил их вклад в укрепление государственности Казахстана.

"Система национальной безопасности является незыблемой опорой нашей государственности, нашего независимого развития. Благодаря гражданам, которые самоотверженно служат Родине, наша страна идет по пути развития и процветания. Вы своевременно реагируете на внутренние и внешние угрозы. Сегодня основы государственности и конституционный строй находятся под надежной защитой. Ценности нашей независимости не раз подвергались серьезным испытаниям. Вы неустанно трудились ради сохранения мира и согласия", – сказал президент.

Глава государства напомнил о вкладе сотрудников органов нацбезопасности в борьбу с терроризмом и проявлениями радикального религиозного экстремизма в двухтысячные годы. Он также назвал успешной работу по защите национальных интересов Службы внешней разведки, а также деятельность Службы специального назначения "А" и Пограничной службы.

"С начала года благодаря эффективной работе сотрудников Комитета задержаны 42 человека, участвовавших в экстремистской деятельности и пропаганде терроризма. На ранней стадии предотвращены два теракта. Усиленно ведется борьба с организованной преступностью. Органы национальной безопасности совместно с полицией нейтрализовали ряд особо опасных преступных групп, задержаны 22 члена бандформирований. В результате изъято почти 700 единиц оружия, 54 гранаты, свыше 17 тысяч боеприпасов. За полгода в стране ликвидированы 15 нарколабораторий, 23 международных и 40 региональных наркоканалов, обнаружены 3 наркоплантации. В рамках борьбы с международным наркотрафиком совместно с зарубежными партнерами реализовано 14 международных спецопераций", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Согласно приведенным в выступлении данным, пограничниками Казахстана задержано более 7 тысяч нарушителей режима границы и территориальных вод. Предотвращено незаконное перемещение валюты, золота и товаров на общую сумму свыше 8 миллиардов тенге. Наряду с этим спецслужбы надежно обеспечивают информационную безопасность страны. Успешно отражены 1,5 тысячи DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

"Деятельность по защите национальной безопасности не всегда проходит на виду у общества, многие о ней не знают. Однако ваша работа имеет особое значение. Настоящий патриотизм проявляется не в почестях, а в честной службе своей Родине. Мы никогда не забудем героев, отдавших жизнь за национальные интересы нашей страны. Их подвиги не становятся достоянием общественности, но их имена будут вписаны золотыми буквами в летопись Комитета национальной безопасности. Я выражаю благодарность ветеранам КНБ за их многолетнюю службу", – подчеркнул он.

Торжественное собрание по случаю 30-летия КНБ. Фото: Акорда

Президент считает, что растущая геополитическая напряженность, беспрецедентное санкционное противостояние, распространение гибридных конфликтов порождают принципиально новые вызовы национальной безопасности. По его мнению, стремительная глобализация и тотальная технологическая революция привели к тому, что границы между странами становятся все более прозрачными и открытыми. Нарастает взаимозависимость государств, и в этих условиях усиливается внешнее влияние на информационное и социокультурное пространство Казахстана.

"Перед нами стоит задача обеспечения устойчивого и эффективного функционирования государственных и общественных институтов, защиты безопасности граждан. Во время трагических январских событий, несмотря на недостойное поведение и предательство ряда руководителей Комитета, многие наши офицеры остались верными присяге, проявили мужество и доблесть. Недавние масштабные конфликты в других странах еще раз наглядно подтвердили, что без стабильности невозможен устойчивый прогресс. Национальная безопасность стала решающим фактором повышения конкурентоспособности государств. От успешности работы спецслужб в значительной степени зависит не только политическая стабильность внутри государств, но и их устойчивое экономическое развитие", – убежден глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна приступила к построению Нового Казахстана, глубинной модернизации всех сфер жизни. Государство будет последовательно развивать гражданское общество и защищать демократические принципы.

По его словам, на новом этапе развития главными ориентирами являются справедливость и верховенство закона. Он напомнил, что в мае подписал указ о реформировании КНБ, направленный на кардинальную трансформацию его деятельности и повышение качества управления системой национальной безопасности.

"Для успешной реализации всех преобразований нам нужны современные спецслужбы, способные эффективно противодействовать любым угрозам. Органы национальной безопасности находятся на передней линии защиты национальных интересов и борьбы с нарастающими вызовами современности. Поэтому необходимо устранять проблемы еще на стадии их формирования, делая упор на аналитическую и информационно-разведывательную работу. Казахстан проводит сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, направленную на укрепление глобальной и региональной безопасности. Поэтому крайне важно развивать продуктивное сотрудничество по линии спецслужб с государствами, которые являются нашими союзниками и стратегическими партнерами. При реализации стратегических целей в сфере безопасности ни в коем случае нельзя допускать ущемления прав граждан и ухудшения делового климата в стране", – отметил президент.

Глава государства полагает, что служба в специальных органах требует универсальных знаний, масштабного видения ситуации, способности принимать продуманные, сбалансированные решения.

"Важно, чтобы каждый из вас был образцом честности и профессионализма, всегда и во всем во главу угла ставил интересы государства. От ваших профессиональных действий и личных качеств зависят надежная защита и продвижение национальных интересов, доверие граждан к власти, будущее нашей страны. Поэтому ваша важная обязанность – глубоко просчитывать любую ситуацию и принимать взвешенные и мудрые решения", – заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к офицерам.

В завершение мероприятия президент наградил ряд сотрудников органов национальной безопасности государственными наградами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1978307-tokaev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-sobranii-po-sluchayu-30-letiya-knb/