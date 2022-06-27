Токаев принял члена правления Koç Holding Али Коча

Касым-Жомарт Токаев и Али Коч. Фото: Акорда

Сегодня, 27 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с членом правления турецкой компании Koç Holding Али Кочем. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с текущей деятельностью компании Koç Holding, а также планами по реализации совместных проектов в Казахстане.

Как сообщил Али Коч, турецкий холдинг намерен реализовать ряд проектов в сфере оборонной промышленности и сельском хозяйстве.

Глава государства отметив, что сотрудничество с Турцией имеет для нашей страны особое значение, заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана", в ходе которого были подведены итоги работы МФЦА за 2021 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1975896-tokaev-prinyal-chlena-pravleniya-koc-holding-ali-kocha/