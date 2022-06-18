Токаев отказался от орденов до окончания президентского срока

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решил не принимать ни отечественные, ни зарубежные ордена и награды до завершения своего президентского срока.

Сегодня эту информацию агентству "Sputnik Казахстан" подтвердил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Ранее политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале сообщил, вчера российская сторона предложила наградить Касым-Жомарта Токаева орденом "Александра Невского".

"Глава государства поблагодарил за оказанную честь. Однако им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды.

По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего кыргызского ордена "Манас" первой степени", - написал политолог.

Напомним, вчера, 17 июня, Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, в рамках которого выступил на пленарной сессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1974677-tokaev-otkazalsya-ot-ordenov-do-okonchaniya-prezidentskogo-sroka/