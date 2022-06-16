Токаев прилетел в Санкт-Петербург

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Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург. Президент Казахстана примет участие в ПМЭФ, об этом сообщается в Telegram-канале "Борт №1".

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

Завтра в первой половине дня глава государства проведет двусторонние встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Башкортостана Радием Хабировым.

Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.

Программу визита завершит двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1974475-tokaev-priletel-v-sankt-peterburg/