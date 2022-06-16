Касым-Жомарт Токаев прибыл в Улытаускую область. Кадр из видео: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в новообразованную Улытаускую область, где в ходе рабочего визита примет участие в первом заседании Национального курултая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

В Жезказгане президента встретили аким области Улытау Берик Абдыгали и аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев ознакомится с перспективами развития области Улытау и города Жезказган.

Во второй половине дня глава государства посетит историко-культурный комплекс "Жошы хан", где примет участие в первом заседании Национального курултая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1974334-tokaev-pribyl-v-ulytauskuyu-oblast-video/