Токаев поручил создать комиссию по расследованию причин смертей военнослужащих

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев обратил самое серьезное внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих в казахстанской армии. Глава государства поручил создать спецкомиссию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Глава государства поручил создать специальную комиссию во главе со своим помощником – секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым с целью расследования причин данных инцидентов, устранения неуставных отношений среди военнослужащих и недопущения подобных негативных явлений в армии в будущем.

Офицеры, допустившие такие случаи, будут наказаны", - говорится в сообщении Акорды.

Отметим, что сегодня региональное издание "Лада" сообщило о гибели солдата-срочника в одной из воинских частей Мангистауской области. Парню было 19 лет. Призывался из Туркестанской области, через несколько месяцев, в августе, он должен был демобилизоваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1972550-tokaev-poruchil-sozdat-komissiyu-po-rassledovaniyu-prichin-smertey-voennosluzhaschih/