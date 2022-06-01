Токаев дал старт строительству нового международного терминала в аэропорту Алматы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы завершился участием в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе мероприятия генеральный директор турецкой компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, заместитель председателя совета директоров TAV Holding Сани Шенер и президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга проинформировали Главу государства об инвестиционном проекте.

Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Алматы. Фото: t.me/bort_01

Затем, заложив капсулу, Касым-Жомарт Токаев дал старт началу строительства нового международного терминала.

В своей речи Глава государства отметил, что аэропорт Алматы является важным стратегическим объектом и воздушными воротами Казахстана.

Фото: t.me/bort_01

"После завершения строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, до 14 млн пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Самое главное, все работы должны быть завершены в срок", — подчеркнул президент.

Фото: t.me/bort_01

Общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн долларов США. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние. Завершение строительства намечено на лето 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1972079-tokaev-dal-start-stroitelstvu-novogo-mezhdunarodnogo-terminala-v-aeroportu-almaty/