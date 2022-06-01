Токаев: Вместе мы построим подлинно демократическое государство

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук и отметил важную роль академического сообщества. Часть его речи опубликована в официальном Telegram-канале Телерадиокомплекса президента РК.

"Вместе мы обязательно преодолеем все многочисленные препятствия, вместе мы построим подлинно демократическое, справедливое государство.

Роль ученых, академического сообщества в этих процессах крайне важна.

Во все времена титаны мысли и выдающиеся исследователи выступали в качестве передового авангарда общественного развития.

Они последовательно формировали критическое мышление, противостояли невежеству и архаике, давали жесткий аргументированный отпор шарлатанам и популистам", - сказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1972059-tokaev-vmeste-my-postroim-podlinno-demokraticheskoe-gosudarstvo/