Токаев возложил венки к монументу памяти жертв репрессий и голода (фото)
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Сегодня, 31 мая, глава государства Касым-Жомарт Токаев в столице почтил память жертв политических репрессий и голода, об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт N1".
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венков к монументальному комплексу "1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым" в Нур-Султане.
Президент возложил цветы и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода.
В числе участников и гостей церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи.
Напомним, сегодня, 31 мая, в Казахстане вспоминают жертв политических репрессий и массового голода 30-х годов XX века.
Касым-Жомарт Токаев утром посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1971758-tokaev-pochtil-pamyat-zhertv-politicheskih-repressiy-i-goloda/