Токаев возложил венки к монументу памяти жертв репрессий и голода (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Сегодня, 31 мая, глава государства Касым-Жомарт Токаев в столице почтил память жертв политических репрессий и голода, об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт N1".

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венков к монументальному комплексу "1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым" в Нур-Султане.

Президент возложил цветы и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

В числе участников и гостей церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи.

Монумент. Фото: t.me/bort_01

Напомним, сегодня, 31 мая, в Казахстане вспоминают жертв политических репрессий и массового голода 30-х годов XX века.

Касым-Жомарт Токаев утром посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1971758-tokaev-pochtil-pamyat-zhertv-politicheskih-repressiy-i-goloda/