Токаев: Уголовные дела, рожденные в фантазиях правоохранителей, должны быть прекращены

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в Акорде, заявил, что уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент отметил, что Генпрокуратуре нужно обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства.

"Генеральной прокуратуре необходимо рассмотреть подобные дела, начиная с 2021 года. Кроме того, нужно на постоянной основе проводить анализ дел на предмет обоснованности уголовного преследования предпринимателей. Информацию вносить в Администрацию (президента – прим. ред.) ежеквартально.

Конечно же, уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены Генеральной прокуратурой в срочном порядке.

Важно определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса.

Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Верховным судом и правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство. Администрации президента взять данный вопрос на контроль", – сказал президент.

Напомним, что сегодня в ходе встречи с представителями бизнеса глава государства также анонсировал масштабные реформы в судебной системе и указал на дефицит идей по реформированию экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1970136-tokaev-ugolovnye-dela-rozhdennye-v-fantaziyah-pravoohraniteley-dolzhny-byt-prekrascheny/