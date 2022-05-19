Токаев: "Крыш" и рейдерства в Казахстане быть не должно

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана на встрече с бизнесменами в Акорде заявил, что в стране не должно быть никаких крыш и рейдерства – Касым-Жомарт Токаев отметил, что контрольные органы должны снизить "репрессивный характер", передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики", – заявил Токаев.

Один из шагов для установления баланса между государством и интересами бизнеса – убрать давление на бизнес со стороны правоохранительных органов, подчеркнул президент.

"Требуются системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов. Поступает множество сигналов о том, что необоснованное преследование, давление со стороны правоохранительных структур все же сохраняется.

За последние 5 месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей – это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования", – сказал президент.

Токаев заявил, что Генпрокуратура должна строго контролировать факты незаконных надзорных и следственных действий в отношении бизнеса.

"Масштабной также является практика признания предпринимателей подозреваемыми, тогда как на деле – это лишь имущественные споры", – сообщил он.

Президент заявил, что возбуждение уголовных дел останавливает бизнес – часто это не случайно, а "система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов".

"Правоохранительные органы должны направить усилия прежде всего на раскрытие фактов мошенничества, отмывание средств, незаконное обналичивание, строительство финансовых пирамид. Нужно решительно бороться с теневой экономикой.

Мы достаточно жестко регламентировали деятельность гражданских проверяющих. Введены система управления рисками, проверочные листы, профилактический контроль. Почему это не делается в отношении правоохранительных органов", – заявил Токаев.

Также на встрече глава государства отметил, что в Казахстане будет продолжено построение прозрачной экономики с "честными правилами для всех".

Кроме того, напомним, президент анонсировал масштабные реформы в судебной системе страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1970134-tokaev-v-kazahstane-ne-dolzhno-byt-nikakih-tak-nazyvaemyh-krysh-i-reyderstva/