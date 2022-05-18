Еще несколько поздравлений в честь дня рождения получил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

17 мая Касым-Жомарт Токаве отмечал свое 69-летие. По этому случаю его поздравили лидеры разных стран мира. Сегодня в адрес главы государства пришло еще несколько поздравлений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

Вчера президент Казахстана отмечал свой день рождения.

Его уже успели поздравить лидеры России, Беларуси, КНР, Таджикистана, Азербайджана, Турции и других государств.

"Также телеграммы направили президент Хорватии Зоран Миланович, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Татарстана Рустем Минниханов, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай", – сообщили сегодня представители пресс-службы Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1969918-esche-neskolko-pozdravleniy-v-chest-dnya-rozhdeniya-poluchil-tokaev/