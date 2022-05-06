Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте

Кайрат Лама Шариф. Фото: mfa.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу РК в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу, сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

"Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований п. 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу РК в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", - говорится в сообщении.

Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы пост чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Египте занимает со 2 сентября 2020 года.

До этого он работал послом по особым поручениям МИД РК, а также чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, постоянным представителем РК в Международном агентстве по возобновляемой энергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1968326-tokaev-obyavil-vygovor-poslu-kazahstana-v-egipete/