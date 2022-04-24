Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, которая отмечается сегодня, 24 апреля, текст поздравления опубликован на официальном сайте Акорды.

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю православных граждан нашей страны со светлым праздником Пасхи!

Для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся.

Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе.

Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем!

Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!" - говорится в тексте поздравления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1966489-tokaev-pozdravil-pravoslavnyh-kazahstantsev-s-pashoy/