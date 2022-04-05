The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Авторитетный американский журнал The National Interest опубликовал статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана".

«Мы вступаем в новую эру демократических преобразований в Казахстане», – утверждает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье, вышедшей 4 апреля в издании The National Interest.

Статья «Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана» освещает актуальные вызовы, стоящие перед страной, и раскрывает логику предлагаемых им масштабных реформ, заявленных в послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года.

Как пишет глава государства, «разворачивающиеся на постсоветском пространстве события порождают серьезные вызовы, но они не смогут остановить стремление нашей страны идти вперед».

Напоминая о событиях начала января, автор подчеркивает, что мирные демонстрации переросли в масштабное насилие, беспрецедентное для всей 30-летней истории независимого Казахстана. «Нам до сих пор приходится восстанавливаться от этих ран, но мы полностью готовы извлекать уроки из произошедшего, смело решать проблемы и двигаться вперед», – отмечает президент.

Комментируя геополитическую ситуацию в регионе, Токаев пишет, что «Казахстан и Россия – страны, которые объединяет самая протяженная граница в мире, поэтому у нас сложились особые отношения, основанные на сотрудничестве». В то же время, страна имеет «традиции дружеских отношений с Украиной» и выражает надежду «на скорое и справедливое урегулирование конфликта в соответствии с Уставом ООН».

Токаев подчеркивает, что в свою очередь для Казахстана главным недавним шоком стали январские события. Урок, который извлекает из них наша страна, – «это признание того, что законные требования граждан должны озвучиваться без страха насилия или преследования», что предполагает реальное укрепление диалога между государством и гражданским обществом.

Президент акцентирует внимание на том, что его ключевые инициативы по реформированию и модернизации Казахстана в первую очередь направлены на решение экономических и социальных проблем, поднимаемых соотечественниками. «Мы четко и ясно услышали их ожидания», – указывает президент.

По словам Токаева, сегодня «страна приступает к беспрецедентной децентрализации государственной власти, усиливая систему сдержек и противовесов». При этом, коррупция и непотизм действительно станут нетерпимыми явлениями, что позволит предотвратить «концентрацию политической власти и накопление богатства в руках немногих».

Реформам подвергнутся ключевые органы государственной власти – Администрация президента, парламент, местные администрации, судебная и правоохранительные системы. глава государства особо отмечает, что «будет обеспечена нулевая терпимость к пыткам».

В Новом Казахстане предполагается сформировать иной баланс полномочий между различными ветвями власти и государственными органами. Фактически, как заявляет Токаев, «страна перейдет от «суперпрезидентской» к «нормативно-президентской» форме правления.

Особое значение придается формированию смешанной пропорционально-мажоритарной выборной системы, внедрение которой призвано укрепить политическое многообразие в стране. При этом Токаев напомнил, что сам добровольно отказывается от части имеющихся на сегодня президентских полномочий. Число назначаемых им сенаторов сократится с 15 до 10, причем половина из которых будет рекомендована Ассамблеей народа Казахстана.

«Возможно, самым важным является то, что конституционные изменения предоставят больше полномочий акимам районов, городов и сельских округов. Отныне они будут отвечать, в первую очередь, перед народом и будут полностью подотчетны ему», – подчеркивает президент.

В статье отдельно отмечается, что разработка всех реформ велась в тесном диалоге с авторитетными представителями гражданского общества.

Затрагивая тему демонополизации казахстанской экономики, Токаев напоминает, что «система должна работать во благо наших граждан, а не только для избранных», что, к сожалению, слишком часто имело место в прошлом. В этой связи президент отметил, что «рост, не являющийся инклюзивным, не является устойчивым». Также он пишет, что «огромные богатства, накопленные олигархами и их монополиями, будут перенаправлены на пользу рабочего и среднего классов нашей страны».

Токаев подчеркивает, что решение проблемы социального и экономического неравенства имеет важнейшее значение для дальнейшего развития страны. Он считает, что «по мере роста экономики должны расти и возможности граждан».

В этой связи «правительству поручено разработать программу по увеличению заработной платы и сокращению бедности». Первыми ощутимыми для населения шагами в данном случае станут увеличение минимальной заработной платы на 40 % и повышение зарплаты работников государственного сектора. «Налоговое бремя малого бизнеса сократится, в то время как добывающие компании Казахстана будут нести большую и более справедливую долю экономического бремени», – напоминает президент.

В целом, как убежден Токаев, «эти реформы представляют собой переломный момент для нашего народа». По его словам, наша страна сегодня выбирает курс на ускоренное развитие, а не стагнацию.

«Нам еще предстоит пройти долгий путь. Как внутри страны, так и на международном уровне партнерство по-прежнему является единственным способом построить лучшее общее будущее мира и процветания», - завершил президент Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1963615-the-national-interest-kazahstan-pristupaet-k-bespretsedentnym-reformam/