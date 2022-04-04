Токаев пригласил переизбранного премьер-министра Венгрии в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан. Фото: akorda.kz

Глава государства направил поздравительную телеграмму премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Виктора Орбана с убедительной победой коалиции "ФИДЕС – Христианско-демократическая народная партия" на парламентских выборах и его переизбранием на пост, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Виктора Орбана с убедительной победой коалиции «ФИДЕС – Христианско-демократическая народная партия» на парламентских выборах и его переизбранием на пост Премьер-министра Венгрии.

"Ваша победа на выборах является наглядным свидетельством высокого доверия соотечественников к проводимому Вами и Вашей партией курсу, направленному на обеспечение политико-экономической стабильности в стране, приумножение благосостояния граждан и укрепление международного авторитета Венгрии. Желаю, чтобы успех всегда сопутствовал Вашему нелегкому труду, реализации новых инициатив и важных планов, осуществляемых в интересах и во благо Вашей Родины", – отмечается в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство, дополнительный импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Венгрией, будет и впредь укрепляться благодаря совместным усилиям и активным связям на правительственном уровне.

"Придавая особое значение сохранению высокой динамики казахско-венгерских взаимоотношений, в целях обсуждения путей укрепления нашего взаимодействия в различных направлениях приглашаю Вас посетить с официальным визитом Казахстан в удобное время", – говорится в поздравлении президента.

Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру Венгрии успехов на ответственном посту, а братскому венгерскому народу – благополучия и процветания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1963450-tokaev-priglasil-pereizbrannogo-premer-ministra-vengrii-v-kazahstan/