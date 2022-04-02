Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю начала месяца Рамазан опубликовала Акорда. Глава государства обратился к соотечественникам и пожелал здоровья, счастья и благополучия.
"От всей души поздравляю вас с началом священного для мусульман месяца Рамазан!
Это светлое время верующие посвящают духовному очищению, самосовершенствованию и добрым делам.
Месяц Рамазан несет в себе непреходящие нравственные ценности: человеколюбие, сострадание, милосердие.
Гуманистические идеалы Ислама играют важную роль в укреплении единства нации, мира и согласия в стране.
Благодаря сплоченности нашего народа мы преодолеваем любые трудности и уверенно смотрим в будущее.
Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиротворение!
Желаю всем гражданам здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в опубликованном поздравлении президента.
Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1963207-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-v-nachalom-mesyatsa-ramazan/