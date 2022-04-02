Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю начала месяца Рамазан опубликовала Акорда. Глава государства обратился к соотечественникам и пожелал здоровья, счастья и благополучия.

"От всей души поздравляю вас с началом священного для мусульман месяца Рамазан!

Это светлое время верующие посвящают духовному очищению, самосовершенствованию и добрым делам.

Месяц Рамазан несет в себе непреходящие нравственные ценности: человеколюбие, сострадание, милосердие.

Гуманистические идеалы Ислама играют важную роль в укреплении единства нации, мира и согласия в стране.

Благодаря сплоченности нашего народа мы преодолеваем любые трудности и уверенно смотрим в будущее.

Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиротворение!

Желаю всем гражданам здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в опубликованном поздравлении президента.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1963207-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-v-nachalom-mesyatsa-ramazan/