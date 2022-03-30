Токаев проведет совещание с правительством в Акорде

Члены правительства в Акорде. Фото: t.me/bort_01

Пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале опубликовала снимки подготовки к совещанию с правительством, которое пройдет в Акорде.

"В Акорде под председательством президента начинается совещание с правительством. На повестке – обсуждение актуальных финансово-экономических вопросов", - сообщается под опубликованными кадрами.

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов республики сразу в ряде государств.

Кроме того, кадровые перестановки произошли в парламенте Казахстана. Мухтар Ерман перешел из мажилиса в Центризбирком. Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания палаты поддержали решение коллеги Мухтара Ермана о досрочном прекращении его полномочий.

А новый депутат мажилиса Константин Авершин во время заседания палаты принес присягу народу Казахстан. Он стал членом комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1962804-tokaev-provedet-soveschanie-s-pravitelstvom-v-akorde/