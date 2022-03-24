Токаеву доложили о работе по созданию новых областей

Касым-Жомарт Токаев и Алибек Куантыров. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сегодня, 24 марта, принял министра национальной экономики Алибека Куантырова, об этом сообщается на официальном сайте Акорды. Президент был проинформирован об основных задачах министерства на текущий год.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных задачах министерства на текущий год, а также о мерах по переходу к постковидному развитию экономики и ее реагированию на внешние шоки.

Алибек Куантыров ознакомил президента c ходом исполнения его поручений. В частности, речь шла о реализации Программы повышения доходов населения и Комплекса мер по контролю и снижению инфляции.

Главой государства в рамках Послания народу Казахстана поставлены конкретные задачи по изменению административно-территориальной структуры страны. В настоящее время создана комиссия, разработан алгоритм работы по созданию новых областей.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению макроэкономической стабильности, диверсификации экономики и созданию рабочих мест, уменьшения доли государства в экономике, а также поддержке населения и предпринимательства.

Напомним, в середине марта президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании двух новых областей — Абайской и Улытауской. Также он заявил, что Алматинская область разделится на две.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1962009-tokaev-prinyal-ministra-natsionalnoy-ekonomiki-alibeka-kuantyrova/