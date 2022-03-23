Токаев выразил соболезнования родным Юрия Померанцева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким народного артиста Юрия Померанцева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.

Президент направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Қазақстанның Еңбек Ері, народного артиста Юрия Померанцева.

"Человек необычайного таланта, мастерства и обаяния, Юрий Борисович внес неоценимый вклад в развитие казахстанского театра и кино. Он подарил нам целое созвездие ярких, самобытных работ, наполненных глубоким смыслом и искренностью чувств.

Жизненный и творческий путь Юрия Померанцева - образец преданности и беззаветного служения искусству, патриотизма, интеллигентности и душевной щедрости. Юрий Борисович пользовался всенародной любовью и уважением, был мудрым наставником для молодого поколения", - говорится в телеграмме.

Напомним, ранее стало известно, что на сотом году жизни умер известный казахстанский актер Юрий Померанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1961817-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-yuriya-pomerantseva/