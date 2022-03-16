Госсекретарь: Инициативы Токаева призваны нивелировать риски семейно-кланового правления

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Государственный секретарь РК Ерлан Карин, комментируя послание президента народу Казахстана, отметил, что инициативы Касым-Жомарта Токаева призваны нивелировать риски семейно-кланового правления в стране, передает NUR.KZ.

Карин опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором отметил, что «реализация реформ окажет позитивное влияние на общественные процессы в стране, повысит устойчивость политической архитектоники, будет способствовать формированию многополюсной партийной системы, стимулирует гражданскую активность в процессе принятии решения как в центре, так и на местах, усилит сферу правозащиты, оптимизирует административно-территориальное устройство».

«В частности, инициатива о запрете для ближайших родственников Президента на занятие должностей политических госслужащих и руководителей в квазигосударственном секторе призвана нивелировать риски семейно-кланового правления и задает новые этические стандарты для будущих лидеров страны», - считает он.

Госсекретарь отметил, что «генеральная линия такова, что начат поэтапный процесс деконцентрации полномочий Президента, избавление его от избыточных функций».

«Переформатирование парламентской системы призвано усилить роль Мажилиса и в целом влияние законодательной ветви власти. Принципиальное значение здесь имеет изменение порядка формирования Мажилиса и Сената.

С упразднением квоты АНК и внедрением смешанной избирательной системы Мажилис усиливает свою институциональную легитимность.

В свою очередь, Сенат укрепляет свою роль в качестве органа, который целенаправленно отстаивает интересы регионов, различных слабо представленных социальных и этнических групп», - написал Карин.

По его мнению, «инициатива о внедрении смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы с соотношением 70 на 30 в Мажилисе и 50 на 50 в областных маслихатах, с одной стороны, обусловлена необходимостью максимального охвата всего электорального ландшафта страны, учета всего спектра взглядов и убеждений граждан. С другой – она направлена на гармоничное развитие политического пространства, в котором ключевым институтом выражения интересов избирателей остаются партии».

В тоже время важно, считает госсекретарь, что на локальном уровне, там, где необходимы более тесные контакты депутатов с гражданами внедряется полностью мажоритарная система. Эта модель наряду с системным усилением маслихатов коренным образом меняет отношения между исполнительными и представительными органами власти в регионах.

«В целом эти инициативы окажут комплексное воздействие на формирование новой политической культуры в стране, укрепят доверие между властью и гражданами»,- уверен Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1961078-gossekretar-initsiativy-tokaeva-prizvany-nivelirovat-riski-semeyno-klanovogo-pravleniya/