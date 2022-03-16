Реформы Токаева сформируют новую политическую культуру в стране, считает Карин

Ерлан Карин. Фото: akorda.kz

Государственный секретарь РК Ерлан Карин, комментируя послание президента народу Казахстана, подчеркнул, что реформы Касым-Жомарта Токаева направлены на формирование новой политической культуры в стране, передает NUR.KZ.

Карин опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором отметил, что «сегодняшнее Послание Президента знаменует собой начало нового этапа государственного строительства».

«Все представленные инициативы Главы государства представляют собой выверенную программу реформ, направленных на серьезную трансформацию системы властных институтов, последовательное повышение гражданского участия и, в конечном счете, формирование в Казахстане новой политической культуры», - считает он.

По информации госсекретаря, «для детального изучения каждой инициативы Послания в Администрации была создана рабочая группа. Проведена серия экспертных опросов и социологических исследований. На базе НСОД, КИСИ и других площадок, в том числе в регионах, состоялись обсуждения различных ее положений. Учтены рекомендации уполномоченных госорганов. Приняты во внимание позиции общественников и независимых экспертов».

«Одним словом, инициативы были рассмотрены с разных ракурсов и тщательно проработаны», - подчеркнул он.

По его мнению, в концептуальном плане нынешнее послание фиксирует ряд фундаментальных сдвигов в развитии страны.

«Во-первых, оно закрепляет необратимый характер политической модернизации.

Во-вторых, обозначает окончательный отход от суперпрезидентской формы правления и к президентской республике с сильным парламентом.

В-третьих, вносит существенные коррективы в балансировку властных институтов с точки зрения ограничения президентских полномочий, переформатирования деятельности обеих палат Парламента, создания Конституционного суда.

В-четвертых, принципиально меняет действующую избирательную систему – объявлены переход на смешанную пропорционально-мажоритарную модель и либерализация процесса регистрации партий.

В-пятых, кардинально повышает роль маслихатов, их субъектность и самостоятельность», - написал Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1961070-reformy-tokaeva-sformiruyut-novuyu-politicheskuyu-kulturu-v-strane-schitaet-karin/