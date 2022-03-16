Токаев предложил ввести закон, запрещающий президенту состоять в партиях

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана заявил, что в этом году собирается покинуть пост главы партии Amanat, а также ввести запрет для должности президента о членстве в партии в период его полномочий, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что в Казахстане сегодня все замыкается на президенте – «это неправильно».

«На январском съезде я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост председателя партии «Аманат».

Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий», - заявил Токаев.

Также он предложил закрепить положение об обязательном выходе из партии председателя и членов ЦИК, счетного комитета и конституционного совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1960991-tokaev-ya-nameren-v-etomu-godu-pokinut-post-predsedatelya-partii-amanat/