Процедуры регистрации партий упростят в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего Послания народу Казахстана заявил об упрощении процесса регистрации партий в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек.

Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек.

Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии", - сказал Токаев.

Напомним, что в ходе Послания глава государства предложил отойти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

Кроме того, он высказался о необходимости ввести запрет для президента Казахстана быть членом политической партии, а также запрет для родственников главы государства занимать политические должности и посты руководителей в квазигосссекторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1960972-protsedury-registratsii-partiy-uprostyat-v-kazahstane/