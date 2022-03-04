Токаев провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка

Глава государства провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности. Фото: Акорда

Глава государства провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности и правопорядка, сообщается на официальном сайте Акорды.

В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных и специальных органов.

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности, укрепления правопорядка в стране, в частности, борьбы с организованной преступностью.

Глава государства провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на задачи оперативного реагирования и межведомственной координации. Эффективное взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб является необходимым условием своевременного выявления и предупреждения различных видов угроз.

Президент отметил, что в текущих условиях принципиально важно обеспечить полную безопасность граждан, защиту интересов общества и государства.

Глава государства провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности. Фото: Акорда

По результатам совещания дан ряд конкретных поручений, направленных на укрепление системы обеспечения национальной безопасности, принятие дополнительных мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1959366-tokaev-provel-soveschanie-po-voprosam-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti-i-pravoporyadka/