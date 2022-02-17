Когда введут выборы акимов областей, рассказал Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" прокомментировал вопрос о выборности акимов областей, передает NUR.KZ.

"Вы произвели также ряд других кадровых изменений. Но большая часть акимов пока на местах. Каким будет решение по ним? Ожидается ли в ближайшее время введение выборности акимов областей?" - поинтересовалась журналист.

Токаев назвал естественным и непрерывным процессом кадровые перестановки.

«Никакая должность не дается навечно. Людям, которые не будут отвечать новым требованиям, придется освободить свои кресла. Их места займут новые кадры. Я не ставлю цель сменить всех акимов. Будет проведен всесторонний анализ их работы. Основное требование – это повышение благосостояния граждан. Поэтому при необходимости буду принимать соответствующие кадровые решения. Конечно, изменения будут", - сообщил он.

Президент напомнил, что в своем Послании народу Казахстана в 2020 году он впервые заявил о выборах сельских акимов.

«Эти выборы уже проведены. В прошлогоднем Послании я объявил, что следующим шагом станут выборы акимов районов. Мы проведем их в 2024 году. Возможно, в качестве пилотного проекта мы сможем приступить к этой работе уже со следующего года", - резюмировал Токаев.

Также президент прокомментировал вопрос о назначении Досаева на пост акима Алматы.

В ходе интервью глава государства обратился к казахстанцам, отметив, что заботиться о благополучии народа – долг каждого гражданина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1956684-kogda-vvedut-vybory-akimov-oblastey-rasskazal-tokaev/