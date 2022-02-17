Токаев рассказал, почему его первое интервью после январских событий было на русском языке

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" объяснил, почему первое интервью о январских событиях дал на русском языке, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист сообщила, что предыдущее интервью, которое дал глава государство на русском языке, его пресс-секретарь объяснил тем, что оно было предназначено для международной аудитории.

"А нынешнее наше интервью на какую аудиторию ориентировано? Не является ли такое разделение дискриминацией государственного языка?" - поинтересовалась она.

"Нет, никакой дискриминации или неуважения здесь нет", - заявил Токаев.

Он отметил, что многие телеканалы неоднократно обращались к нему с просьбами дать им интервью.

"Но всем им я отказывал. Позже я решил сделать исключение для телеканала «Хабар». Причиной этого стало то, что в нашей стране широкое распространение получила недостоверная информация, и надо было это незамедлительно пресечь. Интервью было, в первую очередь, направлено на то, чтобы донести до мировой общественности правду о событиях в Казахстане. Как известно, то интервью вызвало широкий резонанс в зарубежных средствах массовой информации", - пояснил президент.

При этом, он подчеркнул, что русский язык является одним из шести языков Организации Объединенных Наций.

"Мы должны помнить об этом. И наше сегодняшнее интервью тоже найдет своего зрителя. О проблемах нашего государства, конечно, лучше говорить на государственном языке. Наш язык нужен, прежде всего, нам самим. Поэтому мы сами должны проявлять к нему уважение", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Также, Касым-Жомарт Токаев назвал причину, по которой произошли беспорядки в Алматы.

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента рассказал, почему интервью каналу "Хабар" записали на русском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1956662-tokaev-rasskazal-pochemu-ego-pervoe-intervyu-posle-yanvarskih-sobytiy-bylo-na-russkom-yazyke/