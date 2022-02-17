Токаев принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева

Касым-Жомарт Токаев и Ермек Сагимбаев. Фото: akorda.kz

Глава государства принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева, об этом сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о ходе реформирования деятельности КНБ, основных результатах и задачах органов национальной безопасности на предстоящий период.

Ермек Сагимбаев доложил, что в настоящее время по компетенции КНБ расследуются 27 уголовных дел по фактам насильственного захвата власти, актов терроризма, массовых беспорядков и других преступлений. Задержаны и находятся под стражей 24 лица, 14 из них – последователи деструктивных религиозных течений.

В рамках борьбы с международным наркобизнесом в Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория с собственной майнинг-фермой, поставлявшая наркотики в страны СНГ. Изъято 188 кг мефедрона на сумму 3,7 млрд тенге и 57 млн тенге наличными.

Пограничной службой КНБ продолжается усиленная охрана государственной границы. В январе-феврале задержаны 2133 правонарушителя и 22 плавсредства.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1956659-tokaev-prinyal-predsedatelya-knb-ermeka-sagimbaeva/