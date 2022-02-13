"Государство не оставит вас наедине с бедой": Токаев – семьям погибших в январских беспорядках

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент почтил память жертв январской трагедии, также обратился к семьям погибших, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства напомнил, что в связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура.

"Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Государство не оставит вас наедине с бедой.

Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Фонд "Қазақстан халқына" также окажет благотворительную помощь пострадавшим.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан, где принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1955865-gosudarstvo-ne-ostavit-vas-naedine-s-bedoy-tokaev-obratilsya-k-semyam-pogibshih-v-yanvarskih-besporyadkah/