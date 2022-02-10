СМИ: Открытие филиалов российских школ обсудят Токаев и Путин

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Россию обсудит с главой РФ Владимиром Путиным открытие филиалов российских школ в Казахстане, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

В публикации «Ъ» указывается, что «в Москве дают понять, что понимают сложности, с которыми столкнулся президент Казахстана. В январе Россия вместе с другими членами Организации Договора о коллективной безопасности направила в Алматы своих военных в составе миротворческого контингента организации. Этим была продемонстрирована однозначная поддержка Касым-Жомарта Токаева, который в тот момент не мог полагаться на собственные силовые структуры».

Те события, говорит собеседник «Ъ» в российских госструктурах, занимающихся отношениями с Казахстаном, актуализировали повестку встречи лидеров двух стран.

«Президент (Казахстана — «Ъ») наметил спектр реформ и изменений. Ему потребуется политическая и материальная поддержка», - отмечает чиновник.

Список тем, которые будут обсуждаться на переговорах с Путиным, длинный: от планов Казахстана по строительству АЭС - до открытия там филиалов российских школ и вузов.

«Планируются договоренности по энергетике, высшему образованию, лидеры обсудят атом и космос», - перечисляет источник «Ъ».

Напомним, что 10-11 февраля президент Казахстана по приглашению главы РФ совершит рабочий визит в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1955501-smi-otkrytie-filialov-rossiyskih-shkol-obsudyat-tokaev-i-putin/