Токаев принял председателя законодательной палаты Олий мажлиса Узбекистана (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Нурдинжон Исмоилов. Фото: akorda.kz

Глава государства принял председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, об этом сообщается на

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, приветствуя председателя законодательной палаты Олий мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжона Исмоилова, отметил, что наши страны, опираясь на крепкие узы дружбы и добрососедства, единые культурные ценности, выстроили прочные и гармоничные отношения, которые являются образцом межгосударственного партнерства.

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана высоко оценил итоги государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан в декабре прошлого года, который позволил вывести казахско-узбекское сотрудничество на уровень союзничества.

"Узбекистан является для Казахстана братским государством и надежным партнером, поэтому мы придаем особое значение развитию наших взаимоотношений. Наши союзнические отношения затрагивают широкий спектр, охватывая и политическую, и торгово-экономическую, и гуманитарно-культурную сферу. Особую роль в этом плане играет парламентская дипломатия", – сказал глава государства.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Нурдинжон Исмоилов выразил благодарность Касым-Жомарт Токаеву за возможность встречи, а также передал искренние пожелания и теплый привет президента Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1955363-tokaev-prinyal-predsedatelya-zakonodatelnoy-palaty-oliy-mazhlisa-uzbekistana-foto/