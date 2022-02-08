Началось расширенное заседание правительства под председательством Токаева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В Нур-Султане началось расширенное заседание правительства с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

На заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также планируется рассмотреть новый план действий правительства на 2022 год.

Напомним, что 11 января президент Касым-Жомарт Токаев дал три недели премьер-министру Алихану Смаилову на разработку нового плана для правительства на 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1955049-nachalos-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-pod-predsedatelstvom-tokaeva/