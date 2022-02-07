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Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря партии Nur Otan Асхата Оралова. В ходе встречи Председатель партии поручил ускорить работу по модернизации работы Nur Otan.

Как подчеркнул президент, необходима системная перестройка партии, которая должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам граждан нашей страны.

Глава государства был проинформирован о планах по переформатированию работы партии. По словам Асхата Оралова, центральным аппаратом Nur Otan совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ реализации "дорожных карт" по исполнению предвыборной программы партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1955001-tokaev-prinyal-ispolnitelnogo-sekretarya-partii-nur-otan/