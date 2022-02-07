Токаев выступит с обращением к нации

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев планирует выступить с обращением к нации в середине марта, об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в своей странице в Facebook.

"Как известно, президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами.

В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации", - написал Уали.

По словам пресс-секретаря главы государства, в данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1954997-tokaev-vystupit-s-obrascheniem-k-natsii/