Токаев подписал поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе и АНК

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, что поправки об отмене пожизненного председательства Нурсултана Назарбаева в АНК и Совбезе приняли в мажилисе 19 января. 2 февраля эти поправки одобрили и в сенате.

Также в конце января в сенате предложили отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1954984-tokaev-podpisal-popravki-v-konstitutsionnye-zakony/