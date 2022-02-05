Токаев выразил соболезнования родным Абдижамила Нурпеисова

Касым-Жомарт Токаев. Фото: instagram.com/akordapress

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері, участника Великой Отечественной войны Абдижамила Нурпеисова. Об этом сообщил .

Президент в телеграмме соболезнования отметил, что Абдижамил Каримович, прошедший дорогами жестокой войны, после возвращения с фронта внес неоценимый вклад в развитие казахской литературы.

"Его многолетняя творческая деятельность была весьма плодотворной. Такие произведения, как трилогия "Кровь и пот" и дилогия "Последний долг", получили высокую оценку критиков и читателей. Романы, ставшие отражением целой эпохи, были переведены на многие мировые языки.

Произведения Абдижамила Каримовича, ознаменовавшие собой новую веху в истории казахской литературы, способствовали ее популяризации за рубежом. Посвятив всю свою жизнь творчеству, он сыграл огромную роль в духовной и культурной жизни казахского народа.

Светлый образ Абдижамила Каримовича, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, сегодня стало известно, что умер известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1954765-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-abdizhamila-nurpeisova/