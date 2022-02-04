Токаев внес исключение в мораторий на проверки бизнеса в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом разрешил проверки участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля, передает NUR.KZ.

Глава государства 31 января подписал указ за №798 «О внесении дополнения в Указ Президента РК от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК».

«Постановляю:

1. Внести в Указ Президента РК от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК» следующее дополнение:

пункт 1 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) проверок соблюдения требований законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля», - указывается в документе.

Напомним, 26 декабря 2019 года президент подписал указ о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора. В тексте документа говорилось о том, что в целях улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, центральным государственным и местным исполнительным органам необходимо прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства за исключением:

проверок, направленных на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности, а также проводимых по основаниям, предусмотренным законом от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»; проверок в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта в случаях, когда для выявления причин возникновения фактов нарушения требований, установленных законодательством РК, недостаточно проведения одной внеплановой проверки по конкретному факту в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора и требуются контроль и надзор в отношении иных субъектов, связанных с данным конкретным фактом; проверок и профилактического контроля с посещением, проводимых на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности, в том числе по заявлению на получение разрешения в соответствии с законом от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»; проверок по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК от 4 июля 2014 года; проверок органов прокуратуры по поручению президента и генпрокурора; таможенных проверок; встречных налоговых проверок; тематических налоговых проверок по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом; профилактического надзора с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением законодательства РК об аккредитации в области оценки соответствия; недропользователей; объектов государственного аудита и финансового контроля.

Также президентом было установлено, чтобы проверки, предусмотренные в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящего указа, проводились на основании решения первого руководителя центрального государственного или местного исполнительного органа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1954561-tokaev-vnes-isklyuchenie-v-moratoriy-na-proverki-biznesa-v-kazahstane/