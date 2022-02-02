Токаев поблагодарил президента Ирана за сочувствие в связи с событиями "трагического января"

Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси. Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Главы государств в ходе беседы, состоявшейся по инициативе иранской стороны, обсудили нынешнее состояние двусторонних связей и их перспективы.

Президенты отметили, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами достигнуты заметные успехи в различных сферах сотрудничества. В то же время лидеры Казахстана и Ирана считают необходимым наращивать усилия для дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической и других областях взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ибрагима Раиси и иранский народ за проявленное сочувствие в связи с событиями "трагического января".

Глава государства заявил, что ситуация в нашей стране стабилизировалась, приняты меры по реализации новой стратегии социально-экономических преобразований. По словам Касым-Жомарта Токаева, народ Казахстана с уверенностью смотрит в будущее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1954304-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-prezidentom-irana/