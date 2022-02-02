Токаев принял президента "Лукойла" Вагита Алекперова

Касым-Жомарт Токаев и Вагит Алекперов. Фото: akorda.kz

Глава государства принял президента ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах деятельности нефтяной компании в Казахстане и планах по реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе.

Вагит Алекперов проинформировал Президента о динамично развивающемся сотрудничестве между национальной компанией "Казмунайгаз" и ПАО "Лукойл" по проектам освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Заключены контракты на недропользование и начаты работы в рамках проектов Женис и Аль-Фараби. Также "Лукойл" является стратегическим партнером по освоению морских месторождений Каламкас-море и Хазар.

Глава государства отметил важность максимального привлечения казахстанских компаний и местных трудовых ресурсов к осуществлению субподрядных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1954217-tokaev-prinyal-prezidenta-lukoyla-vagita-alekperova/