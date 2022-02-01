Токаев дал поручение по назначениям на высокие должности

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости при назначении высоких должностных лиц обязательно требовать заключение, предоставленное Агентством по противодействию коррупции, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает важным продолжить внедрение принципов проектного управления в госаппарате. Всем государственным органам нужно активнее вникать в новые форматы работы и использовать их на практике.

"В целом надо отходить от старых административных методов и повсеместно переориентироваться на современные технологии управления. Уполномоченному органу по делам госслужбы предстоит полностью перезагрузить систему государственной службы, чтобы она на деле стала сервисной и клиентоориентированной", – сказал глава государства.

В свою очередь член НСОД и Общественного совета Агентства по противодействию коррупции Марат Башимов предложил расширить общественный контроль и обеспечить открытость государственных органов.

"Хотелось бы, чтобы в кадровой работе акцентировали внимание на том, что человек должен быть морально чистоплотным. Никаких слухов о нем, о том, что он связан с коррупцией, не должно быть. Временами смотришь, читаешь: акимы потворствуют каким-то госзакупкам, переходят с одного кресла на другое. Это очень болезненно обществом воспринимается. Все государственные органы и общественность должны всегда совместными усилиями противодействовать коррупции и участвовать в воспитании подрастающего поколения", – отметил Марат Башимов.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости при назначении высоких должностных лиц обязательно требовать заключение, предоставленное Агентством по противодействию коррупции.

Кроме этого, в ходе сегодняшнего совещания Касым-Жомарт Токаев высказался о коррупционных схемах, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве, а также поручил пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1954079-tokaev-dal-poruchenie-po-naznacheniyam-na-vysokie-dolzhnosti/